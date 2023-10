1. Podcast| Varesco: „Ein kluger Politiker sollte wissen, wann er still sein muss“

Südtirol steht unmittelbar vor den Landtagswahlen. In der letzten Folge unseres Podcasts „Südtirol vor den Wahlen – Was nun?“ haben wir daher eine Politik-Expertin eingeladen, um einen Blick auf den möglichen Ausgang der Wahlen zu wagen: Barbara Varesco spricht im Gespräch mit STOL-Ressortleiter Arnold Sorg über Fehler des Landeshauptmanns und des SVP-Obmanns, über die Chancen von Thomas Widmann und über mögliche Regierungskoalitionen. Hier geht's zum Podcast. Erneut wurde in Bozen im Zuge eines Streits ein Messer gezückt – wieder am helllichten Tag: Ein Nigerianer soll am gestrigen Dienstag auf einen marokkanischen Staatsbürger losgegangen sein und ihn mittelschwer verletzt haben. Der Nigerianer wurde verhaftet. Am heutigen Mittwoch findet im „Kulturhaus Karl Schönherr“ in Schlanders der vorletzte von 6 Diskussionsabenden des Tagblattes „Dolomiten“ und des Onlineportals „STOL“ zu den diesjährigen Landtagswahlen statt. Nach der Diskussionsrunde am Montag in Schlanders hat sich ein STOL-Kamerateam unter den Besuchern umgehört.Sibylle* kommt aus Niederbayern und ist dort leitende Erzieherin in einem Kindergarten. Alle Ausbildungsstufen, die man in Deutschland in diesem Bereich erklimmen kann, hat Sibylle absolviert. 7 Jahre lang hat das gedauert. Damit, so dachte sie, könnte sie bestimmt auch in Südtirols Kindergärten einen guten Job finden. Wie sich herausstellte, lag Sibylle mit dieser Vorstellung falsch. Eine unangenehme Zugfahrt hat eine Vinschger STOL-Leserin hinter sich: „Ich bin gestern um 7.30 Uhr von Spondinig mit dem Zug nach Meran gefahren. Es war eiskalt, 10 Grad.“ Die Heizung in der Vinschger Bahn habe nicht funktioniert, ärgert sie sich. „Der Zugführer bestätigte mir das. Dasselbe sei jeden Herbst der Fall.“ Die nötige Reparatur sei nicht gemacht worden.