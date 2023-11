1. Vom Tischler zum Stardesigner – Martino Gamper von Prinz William geehrt

Der Meraner Designer Martino Gamper bei seiner „Sitzung“ in München. Wie der Titel der Ausstellung verrät, stehen Stühle wieder im Mittelpunkt. - Foto: © Judith Buss Fotografie

2. Schnee bis in tiefere Lagen – Zahlreiche Feuerwehreinsätze

Die Kohlererstraße mussten von umgestürzten Bäumen und Ästen befreit werden. - Foto: © FFW Bozen

3. Geiselnahme am Hamburger Flughafen beendet: Kind befreit

Glückliches Ende einer mehr als 18-stündigen Nervenschlacht am Hamburger Flughafen: Eine Geiselnahme ist am Sonntagnachmittag auf dem Rollfeld unblutig zu Ende gegangen.<?ZE?> - Foto: © APA/dpa / Bodo Marks

4. Säben: Erste Mönche aus Heiligenkreuz eingetroffen

Die ersten 3 Patres der Zisterzienserabtei Stift Heiligenkreuz sind in diesen Tagen auf Säben eingetroffen. - Foto: © Diözese Bozen-Brixen

5. Unwetter fegen erneut über Italien: 16.000 Haushalte ohne Strom, 1200 Evakuierte

16.000 Haushalte waren am Sonntag ohne Strom. - Foto: © ANSA / FACEBOOK EUGENIO GIANI

Ex-Fußballstar David Beckham hat ihn, ebenso der Sänger Gary Barlow und der Tennisspieler Andy Murray. Jetzt trägt auch der Meraner Designer Martino Gamper den Titel „Officer of Order of the British Empire“ (OBE). Auf Schloss Windsor in London wurde der 51-Jährige, der 2009 mit dem Projekt „100 Chairs in 100 Days“ international durchgestartet war und aktuell in München ausstellt, mit dem vierthöchsten Verdienstorden des britischen Staates geehrt. Als Tischler hat Martino Gamper seine Laufbahn einst begonnen. Dass sein kreatives Schaffen mit einem britischen Verdienstorden belohnt würde, hätte er sich nie erträumt. Wintereinbruch in Südtirol. Mit dem letzten von 3 Mittelmeertiefs ist Schnee bis in die tieferen Lagen gefallen. Für die Feuerwehren im Land war es wieder eine einsatzreiche Nacht. Dramatische Szenen am Hamburger Flughafen: Ein Mann hat am Samstag gegen 20.00 Uhr mit einem Auto ein Tor durchbrochen, ist auf das Vorfeld des Airports gefahren und hat in die Luft geschossen sowie mit „einer Art Molotowcocktails“ geworfen. Der Mann hielt seine 4-jährige Tochter im Auto als Geisel. Nach mehr als 18 Stunden wurde die Geiselnahme beendet. Der Mann wurde festgenommen. Das Kind scheint unverletzt. In diesen Tagen sind die ersten Patres der Zisterzienserabtei Stift Heiligenkreuz im Kloster Säben eingezogen. In den kommenden Wochen planen sie, die Umgebung, die Gebäude und insbesondere die lokale Bevölkerung näher kennenzulernen, bevor sie eine endgültige Entscheidung über ihre zukünftige Vorgehensweise und eine mögliche dauerhafte Niederlassung treffen. Mehr dazu lesen Sie hier. Nach den schweren Unwettern der vergangenen Tage ist die mittelitalienische Region Toskana in der Nacht zum Sonntag erneut von heftigen Regenfällen und Stürmen heimgesucht worden. Mehr als 16.000 Haushalte seien ohne Strom und rund 1200 Menschen in dem Gebiet unweit von Florenz vorsorglich evakuiert worden. Die Feuerwehr rückte zu fast 4000 Einsätzen aus.