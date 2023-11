Vom Tischler zum Stardesigner – Martino Gamper von Prinz William geehrt

„ Als der Umschlag mit dem Hinweis „vertraulich“ in meinem Briefkasten lag, dachte ich zuerst eher an eine nicht bezahlte Steuer (lacht). ” — Martino Gamper

King Charles III (Zweiter von rechts) mit seiner Frau Queen Camilla (rechts), daneben Prinz William und Prinzessin Catherine. - Foto: © APA/afp / ANDREW MILLIGAN

„ Der Stuhl hat im Leben von uns allen eine sehr starke Funktion. ” — Martino Gamper

Wir erreichen Martino Gamper am Tag nach der Verleihung telefonisch in seiner Wahlheimatstadt London.Martino Gamper: Griaßdi, du kannst gern „Du“ sagen.Gamper: Den Titel kann man in etwa mit dem italienischen Cavaliere del Lavoro oder mit dem österreichischen Ehrenzeichen für Verdienste für Österreich gleichsetzen. Er wird für besondere Verdienste für das britische Königreich verliehen, und zwar in verschiedenen Bereichen, von Kultur über Wirtschaft bis zu Sport und Sozialem.Gamper: Das erfährt man als Kandidat nicht. Es gibt ein Gremium, das unter den Nominierungen jene Kandidaten auswählt, die diesen Verdienstorden erhalten. Und darunter war überraschenderweise auch ich.Gamper: Absolut nicht. Als der Umschlag mit dem Hinweis „vertraulich“ in meinem Briefkasten lag, dachte ich zuerst eher an eine nicht bezahlte Steuer (lacht). Stattdessen war es die Einladung zur Zeremonie.Gamper: Normalerweise schon, aber leider befand er sich am 1. November im Ausland und wurde deshalb von Prinz William vertreten. Nichtsdestotrotz war es ein ziemlich erhebendes Gefühl, im Schloss Windsor vom Prinzen persönlich empfangen zu werden.Gamper: Ja, aber mit den Verdienstorden werden auch ausländische Staatsbürger ausgezeichnet. Ein bisschen sollte man mir das übrigens auch angesehen – dass ich kein gebürtiger Brite bin. Ich habe mir zum Anziehen etwas Trachtenartiges aus der Kollektion von „Rier“ ausgesucht, dem Modelabel des Kastelruthers Andreas Steiner, der in Paris lebt. Das hat, glaube ich, recht gut gepasst.Gamper: Gute Frage. Generell geht es immer um ein Gesamtbild an „Leistungen“, die jemand für das Land erbringt, in welchem Bereich auch immer. In meinem Fall waren es wahrscheinlich die Projekte und Ausstellungen, mit denen ich Zeichen gesetzt habe. Eine Zeit lang habe ich zudem am Royal College of Arts unterrichtet – dort, wo ich vorher studiert hatte.Gamper: Der Stuhl hat im Leben von uns allen eine sehr starke Funktion. Er dient dazu, sich auszuruhen, zu arbeiten. Er bringt uns zusammen – wenn wir „zusammensitzen“. Er ist natürlich auch ein Designstück, das im Kontext zu anderen Möbelstücken steht.Gamper: Natürlich, eine starke sogar. Meine Familie lebt dort, auch Freunde habe ich dort noch. Ich bin immer wieder mal in Südtirol, arbeite häufig mit Handwerkern zusammen.Gamper: Eine sehr tiefe Beziehung. Monika hat mir in meiner Laufbahn immer sehr weitergeholfen, mich stets unterstützt. Sie war ein Organisationstalent und stets eine starke Inspiration für mich. Wir alle vermissen sie sehr.Gamper: Ich bin vom Heimatpflegeverband Südtirol am 22. November zu einer Tagung nach Bozen eingeladen worden, bei der es um das Handwerk zwischen Tradition und Innovation geht. Es wird spannend werden.Gamper: Nein, das ist, wenn man so will, ein Künstlername – damit die Briten auch wissen, woher ich komme.Martino Gamper, Jahrgang 1971, aufgewachsen in Meran, hat nach einer Tischlerlehre in Wien Bildhauerei und Produktdesign studiert, arbeitete danach in Mailand und ließ sich 1998 in London nieder. Dort studierte er am Royal College of Arts, wo er später auch Unterricht gab. Er ist in den Bereichen Design und Kunst tätig und arbeitet an einer Vielzahl von Projekten, die von Ausstellungsdesign über Innenarchitektur bis hin zu Einzelaufträgen und dem Design von Massenprodukten für die gehobene Möbelindustrie reichen.