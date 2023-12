1. Öffentlicher Dienst: Beamte werden benotet

Öffentliche Beamte sollen in Italien künftig bewertet werden. - Foto: © Shutterstock / shutterstock

2. Südtiroler DJ veröffentlicht Song auf Label von Star-DJ Steve Aoki

Subsurface bei einem Auftritt im Max in Brixen.

3. Italiens Biathletinnen nur am Schießstand top

Lisa Vittozzi war die beste Azzurra. - Foto: © APA/afp / MICHAL CIZEK

4. Als ungefährlich eingestuft: Max Leitner bleibt frei

Max Leitner in einem Archivbild vom vergangenen Jänner. - Foto: © DLife_DF

5. Brixen: Diebespaar stiehlt Inkasso am Christkindlmarkt – Festnahme

Die Carabinieristreife steht vor einem Stand am Christkindlmarkt in Brixen.

Karriereaufstieg und Gehaltserhöhungen für die verdienstvollsten Mitarbeiter, die die besten Bewertungen erhalten, ist der Schwerpunkt einer Reform der öffentlichen Verwaltung, an der die Regierung Meloni arbeitet. Dem Südtiroler Musikproduzenten und DJ Subsurface ist ein ganz großer Wurf gelungen: Am heutigen Freitag veröffentlicht er zusammen amerikanischen Künstler T-Mass seine neue Single „Hypnotize“ auf „Dim Mak Records“, dem Label des weltweit bekannten DJs Steve Aoki. Beim Biathlon-Weltcup in Östersund ging am Freitagnachmittag der Damen-Sprint über die Bühne. Die Azzurre haben dabei einen Spitzenplatz verfehlt, obwohl sie am Schießstand zu den Besten gehörten. Für nächste Woche ist die Vorverhandlung gegen Max Leitner im Zusammenhang mit den Schüssen auf ein Auto im Herbst 2021 in der Bozner Industriezone angesetzt. Leitners Verteidiger dürften eine Vertagung beantragen, da ihr Mandant aus gesundheitlichen Gründen nicht verhandlungsfähig sei. Indes hat das Bozner Überwachungsgericht ein Damoklesschwert, das seit 2015 über Leitners Kopf hing, abgewendet. Ein Paar aus Polen hat am Sonntagabend am Brixner Christkindlmarkt das Tagesinkasso eines Standes gestohlen – insgesamt über 2000 Euro. Die beiden Diebe hatten sich als Touristen getarnt und den Besitzer damit getäuscht. Weit kamen sie aber nicht.