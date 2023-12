Brixen: Diebespaar stiehlt Inkasso am Christkindlmarkt – Festnahme

Verfolgungsjagd in Brixen

Eine Carabinieristreife bewacht den Christkindlmarkt in Brixen.

Nicht nur am Christkindlmarkt gestohlen

Die Carabinieri stellten weiteres Diebesgut sicher.

Die 34-jährige Frau aus Polen hielt am Stand des Christkindlmarkts in Brixen an und zeigte sich sehr interessiert. Sie lenkte den Besitzer geschickt ab und stellte ihm viele Fragen. Währenddessen verschaffte sich ihr 45-jähriger Partner Zugang zum Stand. Er suchte nach der Kasse und leerte diese.Dem Besitzer fiel der Diebstahl aber gleich auf: Sofort versuchte er den Dieb aufzuhalten. Mit dem Ellenbogen versetzte der 45-jährige Pole dem Besitzer aber einen Schlag und flüchtete. Seine Partnerin machte sich ebenfalls aus dem Staub.Der Besitzer hatte Angst, gab aber nicht auf. Er suchte die Carabinieristreife auf, die eigens auf dem Christkindlmarkt positioniert war, um die Sicherheit dort zu gewährleisten. Als der Besitzer sie erreicht hatte und ihnen vom Diebstahl erzählte, nahmen die Beamten die Verfolgung sofort auf.Mit der Hilfe einiger Jugendliche, die Hinweise gaben, und der Zusammenarbeit weiterer Carabinieristreifen konnten die Diebe in der Albuingasse umstellt und anschließend festgenommen werden.Die Beamten durchsuchten die beiden Diebe und fanden das gestohlene Geld. Die Carabinieri gaben es dem Besitzer zurück. Für die beiden Diebe hatte sich die Sache damit aber noch nicht erledigt. Die Beamten spürten das Auto des Diebespaars auf und durchsuchten es. Im Auto fanden sie mehrere noch etikettierte Kleidungsstücke, verpackte Alkoholflaschen und Geräte wie Messer und Flex, um kleine Safes aufzubrechen.Das gefundene Diebesgut lässt darauf schließen, dass das Diebespaar nicht nur in Brixen gestohlen hatte. Vermutlich war es schon auf anderen Christkindlmärkten wie in Innsbruck und hatte schon Geschäfte und Wohnungen ausgeraubt.Die beiden Diebe wurden in Untersuchungshaft gestellt.