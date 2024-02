1. Kreml-Kritiker Nawalny ist tot

Alexej Nawalny starb im Straflager. - Foto: © APA (Archiv/AFP) / YURI KADOBNOV

2. Versuchte Entführung: 27-jähriger Begleiter bleibt in Haft

Rechtsanwalt Andrea Gnecchi (im Video) vertritt die beiden Männer, gegen die die Vorwürfe der Entführung, des Kindesentziehung und des Widerstands im Raum stehen. - Foto: © mt

3. Mordversuch in Bozen: Schwiegersohn weiter gesucht – Auch in Deutschland

Die 62-jährige Waltraud Kranebitter Auer (kleines Bild) wurde in ihrem Keller angegriffen und schwer verletzt. - Foto: © Alto Adige

4. Florenz: Mauer auf Baustelle eingestürzt – 2 Tote und mehrere Verletzte

Auf einer Baustelle in einem Supermarkt ist eine Stützmauer eingestürzt. Dabei wurden 2 Arbeiter tödlich verletzt, mehrere Personen sind verletzt. - Foto: © ANSA / CLAUDIO GIOVANNINI

5. AUDIO | Nummer 3 der Welt? Das sagt Sinner

Jannik Sinner ist in Rotterdam voll auf Kurs. - Foto: © APA/afp / LILLIAN SUWANRUMPHA

