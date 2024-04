1. Meran: Carabiniere außer Dienst verhindert Raubüberfall

Der Carabiniere konnte Schlimmeres verhindern. - Foto: © CC

2. Stopp für Ausbau des Marinzenlifts in Kastelruth

Der Ausbau des Marinzenlifts ist vorerst gestoppt. - Foto: © zö

3. Brutale Gewalttat in Bruneck: Einbrecher schlagen Besitzer krankenhausreif

Die Blutspuren vor dem Haus erzählen am Tag danach vom schrecklichen Einbruch in Aufhofen bei Bruneck.

4. Bozen Nord: Es kommt ein Kreisverkehr

Bei der Autobahn-Ausfahrt Bozen Nord hat sich schon öfters ein Unfall ereignet. Nun soll ein Kreisverkehr errichtet werden, um die Sicherheit zu erhöhen. - Foto: © FFW Kardaun/Karneid

5. Minusgrade in Südtirol – Schnee, Sonne und kalter Nordwind

Im Norden des Landes soll es am Wochenende schneien, während es im Süden sonniger ist. - Foto: © sor

Bange Minuten erlebten am gestrigen Donnerstagabend die Mitarbeiter eines Supermarktes in Meran. Ein 22-Jähriger forderte mit einer vorgetäuschten Schusswaffe die Herausgabe des Kasseninhaltes. Ein Carabinieri, der sich gerade nicht im Dienst befand, schritt ein und konnte den Täter überwältigen. Als Erfolg sehen der Dachverband für Natur- und Umweltschutz und der Alpenverein Südtirol (AVS) die Annahme ihres Rekurses gegen die Verlängerung des Marinzenlifts in Kastelruth auf den Puflatsch. „Die Erschließung des Puflatsch von Kastelruther Seite ist vorerst auf Eis gelegt.“ Und schon wieder ein Einbruch im Pustertal! Am Mittwoch traf es ein Wohnhaus in Aufhofen bei Bruneck. Zutiefst erschütternd ist dabei vor allem die Brutalität, mit der die 2 Unbekannten zu Werke gingen: Als der Eigentümer die Täter auf frischer Tat ertappte, schlugen sie ihn krankenhausreif. Die Brennerautobahngesellschaft hat am heutigen Freitag ein Vorhaben beschlossen: Einen Kreisverkehr bei Bozen Nord, unweit der Mautstelle. In einigen Gebieten Südtirols war es am Freitagmorgen richtig kalt. Der südtirolweite Kältepol lag in Sexten mit minus 7 Grad. Am Wochenende gibt es einen Mix aus Schnee im Norden, Sonne im Süden und kaltem Nordwind in vielen Tälern.