Bozen Nord: Es kommt ein Kreisverkehr

Die Sicherheit und die Dienstleistungen f√ľr die Reisenden soll verbessert werden: Daher hat die Brennerautobahngesellschaft am heutigen Freitagvormittag beschlossen, einen Kreisverkehr an der Staatsstra√üe SS12 unweit der Mautstelle Bozen Nord zu errichten.‚ÄěBauarbeiten, wie die Verbesserung der Verkehrsf√ľhrung in unmittelbarer N√§he zur Maustelle Nord, zeigen auf, dass unsere Gesellschaft sich √ľber die Autobahnstrecke hinaus auch im ordentlichen Stra√üennetz einbringt‚Äú, betont der Pr√§sident der Brennerautobahngesellschaft Hartmann Reichhalter.Die Brennerstaatsstra√üe SS12 ist die Hauptverkehrsader zwischen der Stadt Bozen und dem Norden des Landes S√ľdtirol : Sie hat ein durchschnittliches t√§gliches Verkehrsaufkommen (DTV) von 19.700 Fahrzeugen pro Tag. Das st√§ndig steigende Verkehrsaufkommen best√§tigt die kritische Situation an der Kreuzung vor allem w√§hrend der Hauptverkehrszeiten und in der Zeit der Sommer- und Winterferien.Entlang der SS12 in Richtung Norden, etwa 4 Kilometer von Bozen entfernt im Gemeindegebiet von Karneid, liegt die Mautstelle Bozen Nord, die von Westen her mit einer T-Kreuzung auf gleicher H√∂he an das Stra√üennetz anschlie√üt.Dies f√ľhrt zu Problemen mit Staus und erschwert Man√∂ver, die eine √úberquerung der Staatsstra√üe erfordern: Tats√§chlich ist dadurch der Verkehrsfluss nicht sehr effizient, sodass sich an der Autobahnausfahrt in Richtung der Staatsstra√üe Staus bilden, die sich negativ auf die Mautstelle auswirken.‚ÄěDie L√∂sung, die sich bew√§hrt hat‚Äú, erkl√§rt der Technische Generaldirektor der Brennerautobahn AG Carlo Costa, ‚Äěsieht einen Kreisverkehr mit einem Au√üendurchmesser von 36 Metern und einer Fahrspurbreite von 6,5 Meter vor, der von einer sogenannten Slip Lane flankiert wird, sprich von einer Extraspur f√ľr die Fahrzeuge, die von S√ľden nach Norden unterwegs sind und somit nicht den Kreisverkehr passieren m√ľssen.‚Äú