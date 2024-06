1. „Meine 3 Sterne“: Ein Baum für Matthäus, Kassian und Monika

Matthäus und Kassian Tschurtschenthaler und ihrer Mutter Monika hatten bei einem tragischen Verkehrsunfall am 22. Jänner bei Assling in Osttirol ihr Leben verloren.

2. Urlaub: Südtirol beliebter als Sardinien, Apulien und Kampanien

Die Italiener lieben Südtirol – hier ein Schnappschuss aus Prags. - Foto: © Chiara Cateni

3. Ridnaun: Wieder Steinschlag im Lechner-Graben

4. Wie viel verdient mein Bürgermeister?

Wer sich die Bürgermeisterkette von Bozen umhängen darf, ist der Topverdiener unter Südtirols ersten Bürgern, hat aber auch die Verantwortung für die größte Zahl an Bürgern. - Foto: © Franco Ferrari

5. „Sinner? Italiens Nummer 1 bin immer noch ich“

Italiens Tennis-Legende Nicola Pietrangeli. - Foto: © ANSA / ANGELO CARCONI / Z4Z

