Am Freitagvormittag wurde eine Person am Ortler von einer Lawine verschüttet – das Unglück passierte in der berüchtigten Minnigeroderinne. Der Einsatz musste wegen zu hoher Lawinengefahr abgebrochen werden. Im September 2023 hat der Landtagsabgeordnete Andreas Leiter Reber erstmals und danach schriftlich wie mündlich Akteneinsicht in die vom Unternehmen Qnex erstellte Analyse zum Ausbau der Bahnlinie Bozen-Meran beantragt. Bislang ohne Erfolg. Die Staatspolizei hat in Bozen einen 40-jährigen albanischen Staatsbürger verhaftet, der mittels europäischen Haftbefehls gesucht wurde. Dem Mann wird vorgeworfen im Oktober 2023 eine Seniorin im französischen Lyon ausgeraubt und entführt zu haben. Damit hatte niemand gerechnet, auch sie selbst nicht: Sportschützin Barbara Gambaro aus Schlanders hat sich die Tür für Paris 2024 aufgestoßen. Und das auf äußerst skurrile Weise. Vom 39-jährigen Andreas Hofer fehlt noch immer jede Spur. Für den morgigen Samstag ist das nächste Suchaufgebot in St. Martin im Passeier geplant. Bisher blieb die Suche vergebens.