1. Frangart: Benjamin Freitag (36) stirbt bei Unfall – „Großer Schock für uns alle“

Für den 36-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.<?ZP?> - Foto: © FFW Frangart

2. Trentino: Während Dorffest dreht ein Bär gemütlich eine Runde

3. Ein Maturant baut ein Gerät, das dem ganzen Land weiterhelfen kann

Maturant Henri Egger (links) aus Bozen machte mit seinem Projekt nicht nur dem Kommandanten der Feuerwehr Schrambach/Feldthurns, Andreas Krapf, eine Freude, sondern dem gesamten Land.

4. Mühlbach: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Die Einsatzkräfte des Weißen Kreuzes Mühlbach und der Notarzt übernahmen die Erstversorgung. - Foto: © mt

5. Campill: Schlammlawinen wälzen sich Dorf entgegen – Haus erreicht – VIDEO

50 Feuerwehrmänner und 7 Bagger sind rund um die Uhr im Einsatz. - Foto: © FFW Campill

Für einen 36-jährigen Motorradfahrer aus Branzoll kam in der Nacht auf den heutigen Montag jede Hilfe zu spät: Nach einem Motorradunfall bei Frangart konnte der 36-jährige Benjamin Freitag, nur mehr tot aus einem Bewässerungsgraben geborgen werden. Hier lesen Sie mehr zu dem tragischen Unfall. In der Nachbarprovinz Trient häufen sich die Bären-Sichtungen – auch der gefährlichen Art. In Malè, dem Hauptort der Val di Sole (Sulzberg) wurde in der Nacht auf Sonntag ein Fest zum Schulschluss gefeiert. Gegen 2 Uhr dann eine beängstigende Szene.Der Klimawandel führt zunehmend zu plötzlichen und unerwarteten Naturereignissen. Durch starke Regenfälle können die Wasserpegel der Flüsse sehr schnell und stark ansteigen. Der Maturant Henri Egger der Klasse 5bn am Realgymnasium Bozen und Fachoberschule für Bauwesen „Peter Anich“ (Campus Fagen) entschied sich, eine Messeinrichtung inklusive Datenübermittlung für den Zivilschutz zu realisieren. Hier lesen Sie mehr. Zu einem schweren Radunfall ist es kurz vor Mittag in Mühlbach gekommen. Eine 64-jährige Frau hat sich dabei schwer verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus nach Brixen gebracht. Hier lesen Sie mehr. In Campill im Gadertal sind nach einem Murenabgang beim Seres-Bach rund 50 Feuerwehrmänner und 7 Bagger rund um die Uhr im Einsatz. 2 Schlammlawinen wälzen sich nämlich dem Dorf entgegen. Mittlerweile hat eine der 2 Lawinen in der Santa Lucia-Straße das Dorf und erste Häuser erreicht. Gefahr bestehe für Häuser und Menschen derzeit aber glücklicherweise nicht, hieß es am frühen Abend seitens der Einsatzkräfte.