1. Mit Bagger und Kalaschnikows: Brutaler Überfall auf Geldtransporterunternehmen

Mit einem Bagger verschafften sich die Verbrecher Zugang zum Gebäude - Foto: © ANSA / Vincenzo Garofalo

2. Vergewaltigung in Bozen: Suche nach 3 mutmaßlichen Tätern

Die Carabinieri ermitteln auf Hochtouren. - Foto: © pir

3. Immer mehr Kreditkartenbetrüger in Südtirol – So schützen Sie sich

Mit den eigenen Bankdaten gilt es äußerst vorsichtig umzugehen. - Foto: © dpa-tmn / Franziska Gabbert

4. „Lassen Sie mich gehen oder ich steche Sie mit meiner gebrauchten Spritze“

Die Polizei nahm die Frau mit auf die Wache und stellte fest, dass sie noch mehr Waren gestohlen hatte. - Foto: © Quästur Bozen

5. So viel verdienten die Südtiroler 2022

Das Einkommen stieg 2022, jedoch noch höher auch die Inflation.

Es sind Szenen, die aus einem Hollywoodfilm stammen könnten, sich aber am gestrigen Freitagabend in Sardinien zugetragen haben. Mehrere Männer haben ein Geldtransporterunternehmen überfallen und sich einen heftigen Schusswechsel mit der Polizei geliefert In der Nacht auf Freitag vor einer Woche soll ein 29-Jähriger im Stadtzentrum von Bozen vergewaltigt worden sein. 3 Männer sollen ihn ergriffen, vergewaltigt und anschließend ausgeraubt haben. Nun gebe es dank der Aufzeichnung der Überwachungskameras erste Indizien zu den mutmaßlichen Tätern. Ehe man sich versieht, ist das eigene Geld futsch: Oberste Vorsicht ist geboten, denn Kreditkartenbetrüger haben in letzter Zeit auch in Südtirol wieder häufiger zugeschlagen. Schamlos nutzen sie den ersten Schock des Opfers mit einer geschickten Betrugsmasche aus, um sich selbst zu bereichern. Und was wunderlich ist: Opfer derartiger Straftaten werden vielfach junge Leute. Eine 38-jährige Boznerin, die bereits mehrfach vorbestraft ist und erst kürzlich im Gefängnis saß, hat erneut mit einem Diebstahl auf sich aufmerksam gemacht und einer Ladenbesitzerin gedroht, sie mit ihrer gebrauchten Spritze zu stechen. Die Einkommen der Südtiroler sind 2022 gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Rund 11,8 Milliarden Euro an Einkommen sind in Summe erklärt worden, wie eine Erhebung des Arbeitsförderungsinstituts des Landes (AFI) zeigt. Das durchschnittliche Einkommen lag bei 27.230 Euro – ein Plus von 6 Prozent. Doch die Teuerung war zu dieser Zeit noch höher.