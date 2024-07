1. Sturz von Straßenlaterne: Rettung in letzter Minute

Ein sichtlich unter Drogen stehender Mann hat jüngst damit gedroht, sich von einer Straßenlampe der Bozner Drususbrücke zu stürzen. Als der 37-Jährige sich nur mehr mit einer Hand an der Lampe festhielt, gelang es den Polizeibeamten, ihn zu fangen und so zu retten.Südtiroler sind in den vergangenen Monaten vermehrt Zielscheibe von Telefonbetrügereien geworden: Betrüger versuchen, telefonisch an sensible Daten wie Bank- oder Kreditkartendaten zu kommen – und damit an das Geld ihrer Opfer. Darauf machen die Carabinieri aufmerksam.Der Fall rund um die Vermittlung der China-Masken ist um eine Facette reicher: Die Republik Österreich verklagte nun die Tochtergesellschaft des Österreichischen Roten Kreuzes sowie das Bozner Unternehmen Oberalp auf über 43 Millionen Euro. In der Gemeinde Torri del Benaco am östlichen Ufer des Gardasees sind in den vergangenen Tagen Hunderte Gastroenteritis-Fälle gemeldet worden. Die lokalen Gesundheitsbehörden haben daraufhin ein Verbot zur Trinkwasserverwendung aus dem Leitungsnetz verhängt. An diesem Montag reist mit der SpVgg Unterhaching der erste Profi-Klub zur Saisonvorbereitung nach Südtirol. In exakt drei Wochen ist dann ein italienischer Champions-League-Teilnehmer, mitsamt einer Handvoll prominenter Spieler, an der Reihe.