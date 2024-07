1. Nach tragischem Unfall: Trauer um Josef Stampfer (72)

Auf Höhe des Klausner Schwimmbades prallte gestern ein Motorrad gegen ein auf die Staatsstraße einbiegendes Auto (im Bild links). Der Motorradfahrer, Josef Stampfer (72) aus Wiesen, erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Unfallermittlungen laufen noch. - Foto: © FFW Klausen

2. Nach Rassismus-Enthüllungen: Meloni rügt ihre Partei

FdI-Chefin Giorgia Meloni distanziert sich von rassistischen und faschistischen Kräften innerhalb ihrer Partei. - Foto: © APA/afp / LUDOVIC MARIN

3. 8 Einbrüche in einer Nacht: Kriminelle treiben ihr Unwesen in Kurtinig

Besonders dreist war der Einbruch ins Haus von Bürgermeister Manfred Mayr (im Bild): Während dieser zu Hause das Achtelfinalspiel zwischen Spanien und Georgien verfolgte, drangen die Einbrecher ein.

4. Marmolata-Tragödie jährt sich zum zweiten Mal: Messe für die Opfer

Am 3. Juli 2022 um 13.43 Uhr löste sich ein riesiger Brocken aus dem Marmolata-Gletscher oberhalb des Fedaia-Passes. - Foto: © ANSA / ANDREA SOLERO

5. Wengen: Nach Unfalltod von Bürgermeister – Gemeinderat aufgelöst

Angel Miribung war seit 2015 Bürgermeister von Wengen. - Foto: © rom

