1. Trauer um Konrad Walter (68)

2. Alarmstufe Rot: Stromboli kommt nicht zur Ruhe – Auch Ätna spuckt Asche

3. Bär auf Vinschger Staatsstraße: „Das hätte sonst keiner geglaubt...“

Immer wieder kommt es zu Begegnungen mit Bären, auch im Vinschgau ist dies vorgekommen. (im Bild ein Archivbild des Bären M49) - Foto: © Provinz Trient

4. Sinich: Feuer in Hackschnitzelanlage – Wehrleute greifen rechtzeitig ein

Die Wehrleute waren rechtzeitig zur Stelle. - Foto: © David Ceska/Landesfeuerwehrverband

5. So heiratet Südtirol

Der leblose Körper, der Mitte Juni zwischen Terlan und Mölten gefunden wurde, ist Konrad Walter. Darüber herrscht nun traurige Gewissheit. Der ehemalige Gewerkschafter galt seit dem 20. September des Vorjahres als vermisst. Auf der italienischen Mittelmeer-Insel Stromboli kommt der gleichnamige Vulkan nicht zur Ruhe. Aus Sorge vor einem heftigen Ausbruch gilt die höchste Alarmstufe Rot. Aus dem Krater des mehr als 920 Meter hohen Bergs quellen riesige Mengen Lava, die sich den Weg über mehrere Hundert Meter steil nach unten bis ins Meer bahnen. Über der Insel zwischen Sizilien und dem italienischen Festland steht eine riesige Wolke aus Qualm und Rauch. Zugleich ist auch der Ätna auf Sizilien wieder aktiv. Ein ausgewachsener Braunbär ist im Vinschgau ein Stück weit neben einem Auto hergelaufen. Die Pkw-Insassen staunten nicht schlecht angesichts dieser Begegnung. Einer von ihnen ist Christian Engel aus Glurns. Mehrere Feuerwehren mussten in der Nacht auf den heutigen Freitag zu einem Brandeinsatz in Sinich ausrücken. In einer Hackschnitzelanlage war ein Feuer ausgebrochen. Glücklicherweise konnten die Wehrleute den Brand rasch unter Kontrolle bekommen. 2023 werden in Südtirol 2209 Eheschließungen gezählt. Im Vergleich zum Vorjahr sind 116 Paare weniger den Bund der Ehe eingegangen. Die Tendenz ist jedoch seit 20 Jahren steigend: Im Vergleich zu 2003 hat die Zahl der Eheschließungen um 16,3 Prozent zugenommen, wie aus einer Erhebung des Landesstatistikinstituts Astat hervorgeht. Aber: Es wird immer später geheiratet.