1. Felssturz im Gadertal – VIDEO

2. Die Hinrichtung in Bozen: „Von meinem elenden Leben erlöst“

Foto: © DLife/LO

3. St. Georgen: Auto überschlägt sich und landet im Feld

Foto: © FFW St. Georgen

4. Jannik Sinners Ex-Freundin bricht ihr Schweigen

5. Tropennacht im Süden, viel Regen im Norden – Es wird hochsommerlich

Foto: © APA/dpa / Sven Hoppe

Zu einem Felssturz ist es bei Pikolein im Gadertal gekommen.Es ist gar nicht so lange her, da wurden auch in Südtirol noch Todesurteile vollstreckt. Eine der letzten Hinrichtungen war die des 25 Jahre jungen Raubmörders Rupert Blaßbichler heute vor 85 Jahren in Bozen. Es ist das traurige Ende einer schaurigen Geschichte. Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntagvormittag im Pustertal gekommen. Ein Auto hat sich bei St. Georgen überschlagen und ist in der Folge in einem Maisfeld auf dem Dach liegend gelandet. 3 Personen wurden verletzt. Während Jannik Sinner sportlich und privat im Höhenflug schwebt, ist es um seine Ex-Freundin zuletzt sehr ruhig geworden. Nun hat sich Maria Braccini zu Wort gemeldet. Der Süden Südtirols hat eine weitere Tropennacht hinter sich, während es im Norden des Landes kräftig geregnet hat – in Ridnaun beispielsweise 45 Liter pro Quadratmeter.