1. Nur einen Tag nach Attentat: Donald Trump spricht auf Parteitag

Donald Trump unmittelbar nach dem Attentat auf ihn. - Foto: © APA/afp / REBECCA DROKE

2. Pedratz: Maritscherhof in Vollbrand – VIDEO und BILDER

Der Maritscherhof in Pedratz in Feldthurns steht in Vollbrand. - Foto: © FFW

3. In Südtirol wird es heiß – Italien steht die heißeste Woche des Jahres bevor

Auf bis zu 40 Grad sollen die Temperaturen in Italien in dieser Woche ansteigen. - Foto: © shutterstock

4. Klimawandel bedroht Landwirtschaft: Umfrage zeigt Sorgen der Bauern

Hagelunwetter oder Dürre führen immer mehr zu Ernteausfällen im Obst- und Weinbau. - Foto: © Shutterstock / shutterstock

5. „Der richtige Partner“: Ralf Schumacher outet sich

Ralf Schumacher mit seinem Partner.

Nur einen Tag nach dem Attentat auf Donald Trump ist der frühere US-Präsident zum Parteitag der Republikaner im US-Staat Wisconsin gelandet. TV-Aufnahmen zeigten die Maschine Trumps auf dem Rollfeld nahe der Stadt Milwaukee, wo ab Montag der Nominierungsparteitag der Republikaner abgehalten wird.In Pedratz in Feldthurns ist am Montagfrüh der Maritscherhof in Vollbrand geraten. Mehrere Feuerwehren der Umgebung standen im Großeinsatz.Italien bereitet sich auf die heißeste Woche des Jahres vor. Für die nächsten Tage werden im Süden des Landes Temperaturen von bis zu 40 Grad vorhergesagt, da sich ein afrikanisches Hochdruckgebiet verschärfen wird. „Caronte“ – benannt nach Charon, dem aus der griechischen Mythologie bekannten Fährmann zum Hades – soll laut Meteorologen für Temperaturen mit Spitzenwerten sorgen. Sonnig mit warmen Temperaturen werden auch die kommenden Tage in Südtirol. Ein Großteil der Südtiroler Bauern sieht ihre Arbeit laut einer Wifo-Umfrage durch den Klimawandel bedroht. Die größten Sorgen bereiten die zunehmenden Extremwetterereignisse und die Ausbreitung von Schädlingen. Andererseits werden einige Maßnahmen der Klimapolitik kritisch gesehen – besonders der Klimaplan Südtirol. Der ehemalige Rennfahrer Ralf Schumacher zeigt sich in einem Instagram-Post vor romantischer Kulisse Arm in Arm mit einem Mann.