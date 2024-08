1. Es bleibt heiß – So wird das Wetter in Südtirol

Die Hitze hält an. - Foto: © shutterstock

2. Schutzhüttenbetreiber erzählt: „Den Juli werden wir nie mehr aufholen“

Die Teplitzerhütte liegt auf 2586 Metern Meereshöhe im hinteren Ridnauntal in den Stubaier Alpen. - Foto: © privat

3. Ätna spuckt glühende Lava in den Himmel – 5. Explosion seit Anfang Juli

Immer wieder waren am Sonntag Explosionen zu sehen und zu hören. - Foto: © APA/afp / GIUSEPPE DISTEFANO

4. Wenn alles zu viel wird: Vielleicht liegt es an diesem Effekt!

Ständig zu viel um die Ohren? Dieses ungute Gefühl haben heute viele. Doch manchmal steckt auch nur ein psychologischer Effekt dahinter. Und der lässt sich austricksen. - Foto: © Shutterstock / shutterstock

5. „Olympia zu verpassen, hat mir das Herz gebrochen“

Jannik Sinner kehrt in Kürze auf die große Bühne zurück.

Südtirol stöhnte in den vergangenen Tagen unter der Hitzewelle. Ein Ende ist dieser Tage nicht in Sicht, die hochsommerlichen Temperaturen halten an. Nur wenige Betriebe sind so wetterabhängig wie die Schutzhütten – bei Schnee bleiben sie geschlossen, bei Regen leer. Und trotzdem führen Betreiber wie Davis Haller ihre Schutzhütte mit Leidenschaft. Auch wenn der heurige Juli für ihn wegen des unbeständigen Wetters ein verlorener Monat war, wie der Betreiber der Teplitzerhütte (2586 m) im hintersten Ridnauntal sagt. Am Sonntag bildeten sich nach den jüngsten Explosionen des Ätna auf Sizilien eine Vulkanwolke, die bis in 10 Kilometer Höhe aufstieg, sowie mehrere Lavaströme. Rechnungen, Reinigung, Rasen mähen – ständig muss man – gefühlt – so viel machen. Und wir fühlen uns gestresst und genervt. Dabei muss es nicht zwingend daran liegen, dass wir wirklich zu viel zu tun haben. Sondern am Zeigarnik-Effekt. Jannik Sinner hat sich am Samstag erstmals seit seiner Absage bei den Olympischen Spielen in Paris zu Wort gemeldet. Der 22-Jährige sprach im Rahmen der Auslosung des Masters-1000-Turnier von Montreal darüber, wie schwer die letzte Woche gewesen sei.