1. Schwarzer Montag an den Börsen – Auch Bitcoin bricht ein

2. Kind auf Brennerautobahn zur Welt gebracht

3. Bozner FC | Wie ein Casino-Besuch in Las Vegas

4. Sonderbriefmarke für Faschisten: „Unglaublich!“

11 Monate nach ihrer Machtübernahme wollten die Faschisten über die Schule ihre gesellschaftspolitischen Visionen nachhaltig verankern: Die nach Giovanni Gentile benannte Reform verbot jeglichen muttersprachlichen Unterricht im Staatsgebiet. Nur Italienisch war erlaubt.

5. Toskana: Touristenbus durchbohrt – Ein Toter, 25 Verletzte

Die Börsen erleben einen schwarzen Montag – vor allem die Konjunkturdaten aus den USA versetzten die Aktienmärkte in Schock. Auch der Bitcoin ist eingebrochen. Am gestrigen Sonntagnachmittag ist auf der Autobahn A22 zwischen Rovereto und Trient ein Mädchen namens Olimpia geboren worden. Die Eltern mussten wegen dichten Verkehrs auf einem Rastplatz anhalten, wo sie ihr Kind bekamen. Die Polizei und der Notarzthubschrauber rückten sofort aus. In unserer Serie nehmen wir die Südtiroler Oberliga-Klubs vor Saisonstart genau unter die Lupe. Heute an der Reihe ist der Bozner FC, der in der vergangenen Spielzeit ein großes Rätsel war. Ändert sich das heuer? Der faschistische Unterrichtsminister Giovanni Gentile, der den muttersprachlichen Unterricht 1923 für viele Jahre aus den Südtiroler Schulen verbannte, wird von der italienischen Post mit einer Sonderbriefmarke geehrt – als „bedeutender Philosoph des 20. Jahrhunderts“. Bildungslandesrat Philipp Achammer fragt: „Geht’s noch? Immer noch nichts aus der Geschichte gelernt? Unglaublich!“ Bei einem Unfall mit einem Reisebus in der Toskana sind am Sonntag ein Mensch getötet und 25 weitere verletzt worden, 2 davon schwer.