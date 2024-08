1. Missbrauchsverdacht gegen evangelischen Pfarrer: Hausarrest

Der Pfarrer soll die Taten eingeräumt und erklärt haben, er fühle sich deshalb schrecklich. - Foto: © APA/dpa (Symbolbild) / Patrick Pleul

2. Bootsunglück vor Palermo: Nun ist auch die Leiche von Hannah Lynch geborgen

Die 18-jährige Hannah Lynch ist das letzte Todesopfer, das vom Segelschiff geborgen worden ist. - Foto: © ANSA / Latymer Upper School

3. Die Sharm-Woche abschaffen? Das sagt Landesrat Achammer

Hurra, die Schule ist aus! Wann der Unterricht im Sommer enden und im Herbst beginnen soll, darüber gehen die Meinungen bei Südtirols Bildungslandesräten auseinander. - Foto: © Shutterstock / shutterstock

4. Franzensfeste: Kleiner Jonas hat es eilig und kommt in Garage zur Welt

Mutter und Kind geht es beiden gut. - Foto: © shutterstock

5. Nach Mord an 18-jähriger Tochter: Samans Mutter ausgeliefert

Saman Abbas (l.) mit ihrer Mutter Nazia Saheen. - Foto: © ANSA / Tommaso Romanin / RED

Sexuelle Belästigung einer 7-Jährigen: Diese schwerwiegende Anschuldigung wird gegen einen ehemaligen evangelischen Pfarrer (83) erhoben, der jetzt von der Trienter Polizei festgenommen worden ist. Die Suche nach der letzten vermissten Person nach dem Untergang des Segelschiffs „Bayesian“ in den Gewässern vor Palermo ist am Freitag zu Ende gegangen. Taucher drangen in den Schiffsrumpf ein und lokalisierten die Leiche von Hannah Lynch, der 18-jährigen Tochter des britischen Tycoons Michael Lynch, wie italienische Medien berichten. Damit stieg die offizielle Bilanz der Todesopfer des Unglücks am Montag auf sieben. 15 Personen konnten sich retten. Der italienische Bildungslandesrat Marco Galateo lässt mit einem Vorstoß in den Medien aufhorchen: Die Sharm-Ferienwoche um Allerheiligen sollte abgeschafft werden, der Unterrichtsbeginn im Herbst von 5. auf 16. September verschoben werden. Und: Das Unterrichtsende im Juni könnte um einige Tage später erfolgen als bisher. Der kleine Jonas hatte es wohl besonders eilig auf die Welt zu kommen: Als bei seiner Mutter Silvia (41) am Montag die Wehen einsetzten, blieb keine Zeit mehr für die Fahrt ins Krankenhaus. Deshalb erblickte der Bub ein einer Garage in Grasstein (Franzensfeste) das Licht der Welt. „Damit ist er einer der wenigen im Ort, in dessen Geburtsurkunde nicht Brixen oder Sterzing als Geburtsort eingetragen ist, sondern Franzensfeste“, berichtet Onkel Markus (43), der als Geburtshelfer einspringen musste. Die Mutter von Saman Abbas, einer 18-jährigen italienisch-pakistanischen Frau, die im Mai 2021 in Novellara bei Reggio Emilia von ihrer Familie ermordet wurde, ist von Pakistan nach Italien ausgeliefert worden. Sie traf gestern auf dem Flughafen Rom Fiumicino ein und wurde inhaftiert.