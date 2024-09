1. Deutschunterricht: So versucht es eine Mittelschule in Meran

Die „Sonderklasse“ an der Bozner Goetheschule sorgt für massive und kontroverse Schlagzeilen. Einen ganz anderen Weg, Schüler ohne ausreichende Deutsch-Kenntnisse aufzufangen, will man im kommenden Schuljahr an der Meraner Mittelschule Carl Wolf gehen. Hier erfahren Sie mehr. „Der Wahlsieg der Alternative für Deutschland (AfD) in Thüringen und Sachsen ist das Ergebnis von 20 Jahren falscher Migrationspolitik in Deutschland“, schreibt Chefredakteur Toni Ebner in seinem Leitartikel. Bei den US Open ist es am Sonntag zu einem Eklat gekommen. Im Mittelpunkt stand dabei Anna Kalinskaya, die Freundin von Jannik Sinner. Auf Kosmetikartikel und Kleidung hatte es eine 21-Jährige am Wochenende in Bozen abgesehen. Und – ertappt – war sie offenbar auch bereit Gewalt einzusetzen. Nun muss sie mit einer Sonderüberwachung rechnen. Der meteorologische Herbst hat begonnen, aber die Temperaturen bleiben sommerlich: „Mit bis zu 31 bzw. 32 Grad Celsius wird es zwar nicht mehr so heiß wie zuletzt, aber das sind immer noch gut 5 Grad Celsius mehr als im langjährigen Durchschnitt“, weiß Landesmeteorologe Dieter Peterlin. „Es bleibt ziemlich sonnig.“