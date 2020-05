Talfer: Suche nach Person im Gange

Gegen 8.40 Uhr erreichte die Bozner Quästur der Notruf: Passanten gaben an, auf der Höhe der Talferbrücke Hilfeschreie im Wasser gehört zu haben.Umgehend rückten die Einsatzkräfte, darunter die Wasserrettung und die Bezirkstaucher, aus, um nach der Person zu suchen.Da eine erste Suche in diesem Bereich erfolglos blieb, wurde das Gebiet ausgeweitet: Nun erstreckt sich die Suche über die Etsch bis nach Salurn.Ebenfalls im Einsatz befindet sich der Rettungshubschrauber Pelikan 1 mit 2 Rettungstauchern an Bord sowie die Freiwillige Feuerwehr von Pfatten.Ob sich tatsächlich eine Person im Wasser befindet, kann derzeit noch nicht bestätigt werden, da keinerlei Hinweise dorthingehend gefunden wurden.

