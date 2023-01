Spritpreise: Regierung geht gegen Spekulation vor

Tägliche Kontrolle der Preise

Seitdem die italienische Regierung am 1. Jänner den Rabatt auf die Verbrauchssteuer auf Benzin und Diesel aufgehoben hat, kannten die Treibstoffpreise in Italien nur eine Richtung: steil nach oben.Der durchschnittliche Literpreis mit Service für Benzin ist auf 1,96 Euro gestiegen, während Diesel im Schnitt über 2 Euro kostet. Laut Codacons zahlt man für eine volle Tankfüllung in Italien im Schnitt um 8,9 Euro mehr als noch Ende Dezember. Hinter den hohen Preisen witterte die Regierung eine Spekulation. Um diesem Problem einen Riegel vorzuschieben, traf sie sich am gestrigen Dienstag zu einem Krisengipfel mit den Funktionären der Finanzpolizei. Dabei wurden Maßnahmen erlassen, um Transparenz an der Zapfsäule zu garantieren.Der italienische Ministerrat hat ein Dekret erlassen, in dem vorgesehen ist, dass die durchschnittlichen Treibstoffpreise nicht mehr wöchentlich sondern täglich vom Ministerium für Umwelt und Energiesicherheit ermittelt werden.Für Tankstellenbetreiber besteht künftig die Pflicht diesen Durchschnittspreis neben ihrem eigenen Preis für Benzin und Diesel als Orientierung für die Verbraucher anzugeben. Verstöße gegen diese Vorschrift könnten durch die Präfektur sanktioniert werden, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldet.Zudem soll die Erhöhung der Kraftstoffpreise auf der Autobahn gedeckelt werden. Wie viel Prozent Benzin und Diesel dort mehr kosten dürfen, muss allerdings erst festgelegt werden.Durch das Dekret werden außerdem Benzingutscheine im Wert von maximal 200 Euro für Arbeitnehmer für das erste Quartal des Jahres verlängert.