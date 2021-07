Tante getötet: 10 Jahre Haft für Lorys Daniel Caciula

Das Gericht ließ keine mildernden Umstände aufgrund Unzurechnungsfähigkeit gelten. Der 25-Jährige hatte seine Tante mit einem Selbstverteidigungsgriff am Hals gepackt. Nicoleta Caciula war in der Folge einem Herzversagen erlegen.Die Verteidigung kündigte bereits Berufung an.

