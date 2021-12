Technische Probleme: Zugverbindung zwischen Latsch und Mals unterbrochen

Ein Problem an der Anlage hat den Zugverkehr im Vinschgau am späten Dienstagnachmittag lahmgelegt: Seit etwa 16.45 Uhr stehen die Züge zwischen Latsch und Mals still. Auch Bahnschranken sind blockiert. Wie die Südtiroler Transportstrukturen AG (STA) mitteilt, sind bereits Techniker vor Ort, um den Defekt zu beheben.2 Züge stehen in den Bahnhöfen von Latsch und Laas. In der Folge seien einige Verbindungen ausgefallen, teilt die Landesverkehrsmeldezentrale mit. Allerdings seien bereits Schienenersatzbusse im Einsatz.

