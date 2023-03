Es war nicht einfach das Auto zu bergen. - Foto: © FFW Terlan

Es war gegen 16.10 Uhr, als das Auto beim Kreisverkehr am Dorfeingang von Terlan von der Straße abkam, über den Fahrradweg fuhr, dabei die Absperrung mitriss und anschließen über eine Mauer in die Obstwiesen geriet. Sämtliche Einsatzkräfte rückten daraufhin aus.Der 69-jährige einheimische Fahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien und wurde kaum verletzt. Er wurde deswegen auch nicht in das Krankenhaus gebracht.Die Freiwillige Feuerwehr war länger mit den Aufräumarbeiten beschäftigt, da der Rüstwagen der Berufsfeuerwehr Bozen benötigt wurde, um das Auto zu bergen. Ebenfalls im Einsatz standen das Weiße Kreuz der Sektion Etschtal und die Polizei.