Wie groß der finanzielle Schaden ist, ist nicht klar. - Foto: © FF Terlan

In der leichten Kurve am Terlaner Ortseingang hat es heuer schon einmal einen ähnlichen Unfall gegeben, wie es von der Freiwilligen Feuerwehr heißt: Sie war kurz nach 7 Uhr zur Stelle, als der Alarm einging.Das von der MeBo kommende Auto hatte die Begrenzungsbügel des Radwegs auf einer Länge von 30 Metern aus dem Asphalt gerissen. Am Auto selbst sind die Schäden ebenfalls groß: Die Achse ist gebrochen, die Stoßstange eingedrückt.Beide Insassen blieben glücklicherweise unverletzt.Der Straßendienst war ebenfalls im Einsatz.