Terlan: Traktor rammt Traktor – Es bleibt beim Blechschaden

Es waren wohl die Apfelbäume, die dem einbiegenden Bauern die Sicht versperrten. Mit der Traktorschnauze lugte sein Gefährt bis auf den Konsortialweg im Ochsenmoos, zwischen Terlan und Vilpian, in der Nähe der Esso-Tankstelle, und erwischte dabei einen genau in dem Moment vorbeifahrenden Traktor so unglücklich, dass dieser umkippte.Beide Traktoren waren mit einer Kabine ausgerüstet, die Fahrer – Männer aus Terlan und Umgebung – blieben unverletzt. Auch die Schäden an den Traktoren dürften sich laut ersten Informationen in Grenzen halten: Beim einen wurde die Motorhaube eingedrückt, beim anderen brach die Lenkungsvorrichtung.Die Männer der Freiwilligen Feuerwehr von Terlan und jene der Bozner Berufsfeuerwehr richteten den umgekippten Traktor mit einem Kran auf und machten die Fahrbahn frei. Auch die Carabinieri waren vor Ort.

stol