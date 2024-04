Thomas Hellrigl ist neuer Landeschef der Bergrettung im AVS

An Ernst Winkler ging in der Kellerei Bozen ein großes Dankeschön für sein Engagement: Er war der sechste Landeschef der Bergrettung im AVS – in 76 Jahren.Auch der Rückblick durfte nicht fehlen: Mit 1714 Ausrückungen bei 1553 Einsätzen war 2023 wieder ein Rekordjahr (2022: 1638 Ausrückungen) für die Bergrettung im AVS. Dabei wurden 18.570 ehrenamtliche Stunden geleistet – über 1000 mehr als 2022.Weiters gab es u. a. 196 Einsätze der Helfer vor Ort (4871 Einsatzstunden), 25.185 Übungsstunden und 23.996 Teilnehmerstunden bei Landeskursen.