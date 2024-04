Timmelsjoch: Lawine beim „Frühjahrsputz“

Die Fräsen müssen in manchen Jahren bis zu 10 Meter hohe Schneewände entfernen, damit die Straße nach der Wintersperre wieder geöffnet werden kann.Ein Schneebrett hat sich gelöst und ist auf die Straße abgegangen.Wegen der Schneefälle in der vergangenen Woche und des anschließenden Temperaturanstiegs ist die Gefahr von Lawinenabgängen derzeit akut. In einigen Fällen, wie zum Beispiel am Stilfserjoch, wo am 21. Mai der Giro d'Italia vorbeikommt, werden Lawinen kontrolliert mit Sprengladungen ausgelöst.