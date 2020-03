Tipps für das Lüften und die Reinigung

Zusätzlich zu den persönlichen Verhaltensregeln, die jeder einhalten sollte, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, gibt die oberste Gesundheitsbehörde in Rom (Istituto Superiore di Sanità) wichtige Empfehlungen zu den Themenbereichen Lüften von geschlossenen Räumen, Reinigung und Desinfektion sowie Lüftungsanlagen.Die Tipps im Überblick (zweisprachige Version) gibt es auch hier.Unter anderem wird darauf hingewiesen, dass in geschlossenen Räumen stets ein guter Luftaustausch gewährleistet werden soll. Für die Reinigung und Desinfektion von Oberflächen und Böden wird empfohlen, Wasser, Seife und/oder Alkohol (75 Prozent) und/oder Natriumhypochlorit (0,5 Prozent) zu verwenden.Kontrollierte Lüftungsanlagen in Bürogebäuden oder öffentlichen Gebäuden sollten regelmäßig gewartet werden und ein Wiedereintritt der Abluft ausgeschlossen sein.

lpa