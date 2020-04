Tipps zum psychischen Wohlbefinden in Corona-Zeiten

Das Dokument mit dem Namen „Vom guten Leben“ – welches es online zum Download gibt – soll wertvolle Tipps für die Bewältigung des – derzeit eingeschränkten – Alltags geben. Wie wurden bewusst in einfacher Sprache gestaltet, damit jeder Einzelne für sich etwas finden kann.Ob es um den Umgang mit Gefühlen oder um Tipps für Jugendliche und Kinder oder aber um Ratschläge zur Gewaltbewältigung geht: Diese von Fachleuten erarbeiteten Ratschläge und Infos sollen allen Menschen in Südtirol und darüber hinaus helfen, sich in dieser schwierigen Zeit zurecht zu finden und nicht den Mut zu verlieren. Ganz nach dem Motto der derzeit häufig besuchten Internetseite, die sich „du bist nicht allein“ nennt. Auf dieser Seite sind nicht nur die Tipps, sondern auch viele nützliche Kontaktadressen abrufbar.Die Seite wurde vom Netzwerk „Psychohilfe Covid19“ erarbeitet. Beteiligt sind daran alle öffentlichen Dienste der psychischen Gesundheit, Südtirols Psychologenkammer, private soziale Organisationen wie Familienberatung, Caritas, EOS, telefono amico, Young and direct, Forum Prävention, italienisches Rotes Kreuz sowie Initiativen wie die europäische Allianz gegen Depression.Notrufnummer:Notfallpsychologie: rund um die UhrBei psychischen Krankheiten oder schwersten Krisen: Psychiater vom Dienst, telefonisch über die Telefonzentralen der KH von BZ, Meran, Brixenund Bruneckverlangen.Psychologischer Dienst BozenPsychologischer Dienst MeranPsychologischer Dienst BrixenPsychologischer Dienst BruneckCaritas Beratungsstelle SchlandersErstanmeldung für Ansässige im Gesundheitsbezirk Bozen in der Ambulanz für allgemeine PsychiatrieoderZentrum psychischer Gesundheit Bozen StadtBozen UmgebungLeifersAuerMeran StadtMeran UmgebungSchlandersBrixenoderBruneckoderPsychosomatik Ambulanzoder [email protected] Kinderpsychiatrie-Fachambulanzen:BozenoderMeranBrixenBruneckDienst für Abhängigkeitserkrankungen BozenMeranBrixenBruneckAlkoholambulanz HANDS BozenPsychosoziale Beratungsstelle der Caritas SchlandersNiederschwellige Beratungsdienste:Telefonseelsorge, onlineberatung auf www.telefonseelsorge-online.bz.itHospiz – CaritasMo, [email protected] Young and direct [email protected] ; whatsapp, für JugendlicheForum Prävention [email protected] , AnmeldungSelbsthilfeverband Angehöriger psychisch Kranker Ariadne SMS Anmeldungoder [email protected] Selbsthilfevereinigung psychisch Kranker Lichtung, www.lichtung-girasole.comNotrufnummer für Opfer von Gewalt und Stalking(24h)GEA Kontaktstelle gegen Gewalt Bozen(24h)Haus der geschützten Wohnungen Bozen(24h)Frauen gegen Gewalt Meran(24h)Beratungsstelle für Frauen in Gewaltsituationen Brixen(24h)Frauenhausdienst Bruneck(Bürozeiten)Männerberatungsstelle CaritasMännerinitiative Pustertal [email protected] , www.mip-pustertal.itLa Strada-der Weg, Projekt Exit, grüne Nr.

lpa