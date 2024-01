Tirols Landeshauptmann Mattle gratuliert Kompatscher zur Wiederwahl

Zusammenarbeit gesichert

„Arno Kompatscher ist seit 2014 Landeshauptmann von Südtirol und seit jeher sehr eng mit Tirol verbunden. Von Beginn seiner ersten Amtszeit als Landeshauptmann war und ist Arno Kompatscher für uns stets ein Garant für enge und freundschaftliche Zusammenarbeit. Mit ihm als Regierungschef haben wir die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino zu einem europäischen Vorzeigemodell weiterentwickelt“, so Mattle.„Die `Chemie´ zwischen Arno Kompatscher und mir stimmt und ist freundschaftlich, ich schätze ihn als sehr fleißigen und modernen Politikertypus, der sein Herz am richtigen Fleck und seine Ohren stets bei der Bevölkerung hat“, sagt Mattle.Mit dem heutigen Mehrheitsbeschluss des Südtiroler Landtags zur Wiederwahl von Arno Kompatscher als Landeshauptmann sei die enge Zusammenarbeit im Sinne der Euregio auch für die nächsten Jahre gesichert.„Arno Kompatscher hat bereits des öfteren bewiesen, dass er auch in komplexen Situationen den Überblick behalten und ein Land führen kann. Ich freue mich auf die gemeinsamen kommenden Jahre – auch und vor allem im Sinne einer gelebten Europaregion Tirol“, so Mattle abschließend.