Tochter belästigt ihre Eltern – Polizei schreitet ein

Die Staatspolizei erreichte am gestrigen Sonntag ein Notruf, in dem gemeldet wurde, dass sich in der Bozner Reschenstraße eine Frau in der Nähe der Wohnung ihrer älteren Mutter aufhalte, obwohl gegen die Frau ein Annäherungs- und Kontaktverbot im Rahmen eines Strafverfahrens wegen Misshandlung in der Familie erlassen worden war.Die Ermittler machten sich sofort auf den Weg zum Einsatzort, wo sie die Frau identifizierten, die durch den Innenhof unerlaubterweise in das Gebäude eingedrungen war, in dem ihre Eltern leben.Nach ihrer Festnahme nahmen die Polizisten die Aussagen der Mutter auf, die berichtete, wie ihre Tochter kurz zuvor an der Eingangstür des Kondominiums erschienen war und beharrlich geklingelt hätte. Nachdem sie keine Antwort erhalten hatte, habe sie dennoch einen Weg gefunden, um das Haus zu betreten und sich vor der Wohnungstür zu positionieren. Sie habe hartnäckig geklopft und ihre Mutter so lange unter Druck gesetzt, bis die diese im Anruf bei der Polizei.Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde die Frau wegen Verstoßes gegen die vom Untersuchungsrichter erlassene Maßnahme in flagranti verhaftet und in das Gefängnis von Trient gebracht.