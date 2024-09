Tödlicher Unfall auf der Brennerautobahn

Für eine Person kam jede Hilfe zu spät. - Foto: © FFW

Die Unfallursache ist unklar

Die Einsatzkräfte waren sofort zur Stelle. - Foto: © FFW

Die Wehrleute räumten die Unfallstelle auf. - Foto: © FFW

Ein Pkw mit 2 Personen an Bord war ersten Informationen zufolge auf der Nordspur unterwegs, als er im Gegenverkehrsbereich gegen 1.30 Uhr auf eine Abgrenzung aus Beton prallte. Die Einsatzkräfte rückten umgehend aus.Bei dem Unfall wurden beide Insassen im Auto eingeklemmt. Die Einsatzkräfte mussten sie mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Unfallauto befreien. Trotz aller Bemühungen der Einsatzkräfte kam für eine Person jede Hilfe zu spät. Sie starb noch an der Unfallstelle.Die zweite Person wurde vor Ort erstversorgt und mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus von Brixen eingeliefert. Anschließend kümmerten sich die Feuerwehrleute um die Aufräumarbeiten.Wie es zu dem Unfall kam, ist unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Der Verkehr auf der Autobahn stand in beiden Richtungen.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Vahrn und Sterzing, das Weiße Kreuz, der Notarzt, die Autobahnmeisterei und die Polizei.