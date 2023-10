Tödlicher Unfall: Im steilen Gelände von Traktor erdrückt

Versuchte Wiederbelebung ohne Erfolg

Dan Zelger (†22)

„Unser tiefstes Mitgefühl gilt der Familie“

Immer wieder tödliche Unfälle mit Traktoren

Der Notruf bei den Einsatzkräften ging um 19.20 Uhr ein: Angehörige hatten Alarm geschlagen. In einer abschüssigen Apfelwiese unterhalb des Hofes, der am Breitenberg liegt, war der 22-jährige Sohn der Familie Zelger mit seinem Traktor umgekippt und darunter eingeklemmt worden.Bei Eintreffen der Rettungskräfte war Dan Zelger zwar schon befreit; doch alle Wiederbelebungsmaßnahmen waren vergeblich: Dem Notarzt blieb die traurige Pflicht, den Tod des jungen Mannes festzustellen.Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, ist Gegenstand der Ermittlungen der Carabinieri von Neumarkt. Ersten Informationen zufolge soll Dan Zelger dabei gewesen sein, Apfelkisten mit der Ernte des Tages zu stapeln, als das Unglück geschah.Der Apfel- und Weinbaubetrieb des Gobhof wird von der Familie Zelger bewirtschaftet. Dan hinterlässt seine Eltern und einen Bruder. Vater Richard Zelger ist in Leifers sehr bekannt. Er ist Mitglied im SVP-Ortsausschuss der Stadt.Tief getroffen war gestern Abend auch Vizebürgermeister Giovanni Seppi: „Das ist wirklich tragisch. Die Nachricht hat mich erschüttert. Mein größtes Beileid gilt der Familie. Ich habe selber 2 Söhne. Den Schmerz, den die Hinterbliebenen fühlen, kann ich mir kaum vorstellen.“ Erst vor wenigen Wochen war die SVP-Ortsgruppe am Gobhof zu Gast gewesen und hatte dort unbeschwerte Stunden verbringen können: „Wir haben dort unser jährliches Grillen veranstaltet – und nun das.“Die Notfallseelsorge wurde gestern Abend hinzugezogen. Sie stand den Angehörigen und Rettungskräften bei. Neben dem Roten Kreuz waren auch die Freiwillige Feuerwehr von Leifers und die Bergrettungsmannschaften von AVS und CAI angerückt.Der Vorfall erinnert schmerzlich daran, wie gefährlich die Arbeit mit Traktoren sein kann. Die Menschen in Leifers und darüber hinaus sind in Gedanken bei der Familie Zelger.