Tödlicher Unfall in Buchholz: Unglück blieb lange unbemerkt

Wehrleute bergen Fahrzeug

Ein benachbarter Bauer war als Erster auf den Unfall in der Zone Klammhof in Buchholz aufmerksam geworden. Er bemerkte einen umgestürzten Traktor und eine Person, die darunter eingeklemmt war. Sofort alarmierte er die Einsatzkräfte, die unmittelbar danach am Unfallort eintrafen.Der Notarzt konnte aber nur mehr den Tod des verunglückten Mannes feststellen. Laut ihm war der Mann bereits seit mehreren Stunden tot. So ist anzunehmen, dass der Unfall bereits in der Mittagszeit passiert ist, aber von niemanden bemerkt wurde.Der Verunglückte war mit Arbeiten in einer Obstwiese beschäftigt, als es zu dem folgenschweren Unfall kam. Der Traktor war aus bisher ungeklärter Ursache umgekippt und über eine Böschung hinuntergestürzt.Die Freiwillige Feuerwehr von Salurn und der Löschzug Gfrill hoben das schwere Fahrzeug mit hydraulischem Rettungsgerät an und bargen den Verunglückten.Bei dem Toten handelt es sich ersten Angaben zufolge um einen ausländischen Arbeiter, der bei der Firma Beretta angestellt war.Am Unfallort im Einsatz waren der Rettungshubschrauber Pelikan 1 und das Weiße Kreuz von Salurn ; die Feuerwehren von Salurn und vom Löschzug Gfrill nahmen die Aufräumarbeiten am Unfallort vor. Die Carabinieri von Salurn ermitteln den genauen Unfallhergang. Auch das Arbeitsinspektorat schaltete sich ein und wird den Unfall noch näher untersuchen.