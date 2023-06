Töll: Beim Holzspalten Daumen abgetrennt

Der 62-Jährige war bei sich zu Hause damit beschäftigt, Holz zu spalten, als er mit seinem rechten Hand in die Maschine geraten ist. Der Holzspalter trennte ihm den Daumen vollständig ab.Der herbeigerufene Notarzt und die Sanitäter des Weißen Kreuzes Meran leisteten dem Mann Erste Hilfe. Nach der Erstversorgung wurde er in das Krankenhaus von Meran gebracht. Der abgetrennte Daumen wurde steril in einem Replantatbeutel verpackt und gekühlt.Wieso der Mann in die Maschine geraten ist, bleibt unklar, ebenso, ob der Partschinser in eine Spezialklinik verlegt werden muss, um den Daumen wieder anzunähen.Je nach Modell können derartige Maschinen eine Spaltkraft von 4 bis auch 20 Tonnen aufweisen.