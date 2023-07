Töll: Motorrad gegen Pkw – Fahrer schwer verletzt

Der Alarm ging um 14.20 Uhr ein. Ein Motorradfahrer aus Italien war Richtung Meran unterwegs, als er auf der Höhe der „Röfix“ in Töll gegen ein Auto prallte und stürzte. Beim Aufprall erlitt er schwere Verletzungen.Die Einsatzkräfte rückten sofort aus. Die Sanitäter des Weißen Kreuzes und der Notarzt versorgten den schwer verletzten Motorradfahrer an der Unfallstelle und brachten ihn anschließend in das Krankenhaus von Meran.Die Freiwillige Feuerwehr kümmerte sich um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten.Im Einsatz standen das Weiße Kreuz der Sektion Naturns, der Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr Töll und die Carabinieri von Schlanders, die den Unfallhergang ermitteln.