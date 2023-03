Toter im Eisack: Zahnprothese könnte neue Spuren liefern

Rückblick: Arbeiter hatten den Toten im Eisack gesehen

Am Montag hat die Bozner Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass bei der Obduktion am Leichnam „offensichtliche todesursächliche Verletzungen oder Traumata“ ausgeschlossen werden konnten. Die Todesursache ist weiterhin unklar.Wer der oder die Tote ist, liegt ebenfalls weiter im Dunkeln: Die Ermittlungen dauern an. Unter anderem wollen die Beamten nun die Zahnprothesen genauer analysieren, die der Tote getragen hat. Deren Seriennummern werden mit jenen von als vermisst gemeldeten Personen verglichen.Zahnprothesen wie Kronen oder Brücken sind immer mit einer Seriennummer versehen: Patienten, die eine solche tragen, erhalten diese nach der Implantation zusammen mit der entsprechenden Garantie.Am vergangenen Donnerstag hatte ein Arbeiter der Brennerbasistunnel-Baustelle den leblosen Körper im Wasser des Eisacks treiben sehen und Alarm geschlagen. STOL hat berichtet. Die Carabinieri von Sterzing und Bozen nahmen umgehend die Ermittlungen auf. Die Leiche war bereits stark verwest, was die Ermittler darauf schließen lässt, dass die Person bereits vor längerer Zeit gestorben ist. Wegen des fortgeschrittenen Zersetzungsprozesses des Körpers konnte nicht einmal das Geschlecht mit Sicherheit festgestellt werden. Ob es dazu inzwischen Neuigkeiten gibt, ist von offizieller Seite nicht bestätigt. Voraussichtlich wird die Staatsanwaltschaft auch eine Entnahme von DNA-Proben anordnen, um die Identität der toten Person mit Sicherheit klären zu können. Die Auswertung solcher Proben durch spezialisierte Unternehmen nimmt jedoch einige Zeit in Anspruch und ist nicht vor einigen Wochen oder Monaten zu erwarten.