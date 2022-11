Toter Jäger: Projektil identifiziert

24-Jähriger durch Schuss ins Genick gestorben

Projektil kompatibel mit Winchester-Gewehr von Maurizio Gionta

2 tragische Leichenfunde erschüttern das Trentino: Am Montagmorgen wurde der leblose Körper des 24-jährigen Jägers Massimiliano Lucietti oberhalb des Dorfes Celledizzo bei Peio aufgefunden – mit einer Schusswunde im Genick (STOL hat berichtet). Am Dienstag starb in derselben Gegend der 59-jährige Jäger Maurizio Gionta.Inzwischen steht fest: Der 24-jährige Massimiliano Lucietti ist erschossen worden, die tödliche Wunde befand sich am Nacken.Nun haben die Untersuchungen ergeben, dass das Projektil mit dem Winchester-Gewehr von Maurizio Gionta kompatibel ist.Gleichzeit werden die Ermittlungen fortgesetzt und weitere Personen befragt. Die Staatsanwaltschaft von Trient hat ein Verfahren wegen Totschlags gegen Unbekannt eingeleitet.