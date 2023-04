Tour de Alps: Straßensperren in Bozen am Mittwoch

Die Tour of the Alps 2023 startete am heutigen Montag in Rattenberg in Nordtirol. Bis Freitag messen sich die Radprofis auf 5 Etappen, 752 Kilometer und fast 15.000 Höhenmetern.Am kommenden Mittwoch führt die Etappe vom Ritten bis Brentonico San Valentino auch durch Bozen. Aus diesem Grund werden einige Straßen der Landeshauptstadt am 19. April von 9.45 bis 11 Uhr für den Verkehr gesperrt.Konkret handelt es sich um die Sarntaler Straße, die Luigi-Cadorna-Straße, den 4.-November-Platz, die Armando-Diaz-Straße, den Siegesplatz, die Freiheitsstraße, den Giuseppe-Mazzini-Platz, die Italienallee, die Drususallee und die Sigumdskroner Straße Richtung S.S.42.Während des Durchgangs des Rennens werden die Seitenstraßen vorübergehend in Straßen ohne Ausfahrt umgewandelt.