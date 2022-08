Touristen auf Insel Pantelleria flüchten vor Bränden – VIPs evakuiert

Foto: © ANSA / ANSA

Foto: © ANSA / VIGILI DEL FUOCO

Die Villa des Fußballspielers Marco Tardelli musste ebenfalls evakuiert werden. Giorgio Armani hatte Freunde zu Gast, als er sein Haus eilig verlassen musste. In einem Geländewagen flüchtete die Gruppe zur Küste, um ein Rettungsboot zu erreichen.„Das Feuer ist eingedämmt, einige Ausbrüche sind noch vorhanden“, sagte der Leiter des örtlichen Zivilschutzes, Salvo Cocina. „Es ist gut gelaufen, weil der Schirokko-Wind auf das Meer drückt, sonst wäre es kompliziert geworden.“Menschen sind nicht zu Schaden gekommen, die Schäden sind aber groß.Inzwischen ist ein Team von Feuerwehrleuten auf der Insel eingetroffen, das mit einem Hubschrauber der Luftwaffe vom Flughafen Trapani Birgi aus transportiert wird. Weitere Einsatzkräfte gelangen mit Begleitfahrzeugen auf dem Seeweg nach Pantelleria.Die Hafenmeisterei hatte einige flüchtende Touristen auf ihren Patrouillenbooten aufgenommen: Wer gekonnt habe, sei in Boote und Beiboote gestiegen, um so weit wie möglich wegzukommen, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.Das Feuer auf Pantelleria brach an 2 verschiedenen Stellen der Insel aus, oberhalb von Cala Cinque Denti und bei Cuddia di Gadir, die etwa 2 Kilometer voneinander entfernt sind.Vor 3 Tagen war in der Bucht von Cinque denti ein weiteres Feuer ausgebrochen. Dieses hatte jedoch im Anfangsstadium gelöscht werden können. All dies deutet auf Brandstiftung hin, heißt es. Durch den starken Schirokko-Wind breiteten sich die Flammen aus: Etwa 20 Häuser waren betroffen. Die Flammen verbrannten einige Strommasten und unterbrachen die Stromversorgung in mehreren Bezirken. In einigen Gebieten wurde die Stromversorgung inzwischen wiederhergestellt.Die vom Feuer betroffene Fläche beträgt mehr als 30 Hektar: Weinberge, darunter die von Giorgio Armani, und mediterrane Macchia verbrannten.