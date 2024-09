Touristen in Not: 2 Bergungseinsätze im Wipptal

Am Samstag, kurz nach 13:00 Uhr, wurde die Bergrettung von Sterzing zu einem Einsatz am Weg zur Hochfeilerhütte gerufen. Eine 28-jährige Touristin aus Deutschland hatte sich beim Abstieg von der Hütte eine Muskelverletzung am Oberschenkel zugezogen und konnte nicht weiter ins Tal absteigen. Ein zufällig vorbeikommender Bergretter aus Nordtirol leistete Erste Hilfe, bis die Bergrettung eintraf. Die Bergung verzögerte sich jedoch, da alle Notarzthubschrauber der Landesflugrettung bereits im Einsatz waren.Während der Wartezeit auf den Hubschrauber des Aiut Alpin wurde ein neuer Notruf aus dem Bereich Mandelseitenjoch gemeldet. Ein holländischer Tourist war aufgrund gesundheitlicher Probleme in Schwierigkeiten geraten, völlig erschöpft und dehydriert. Zunächst wurde der Patient mittels Notarzthubschrauber Aiut Alpin vom Mandelseitenjoch geborgen und nach Sterzing gebracht. Anschließend flog der Hubschrauber nach Pfitsch, um die verletzte Touristin vom Hochfeilerweg zu bergen. Diese wurde mittels Windenbergung an Bord des Hubschraubers geholt und ebenfalls nach Sterzing gebracht.Beide Patienten wurden im Krankenhaus von Sterzing medizinisch versorgt.