Die 6 italienischen Touristen sollen an Bord eines anderen Bootes gegangen sein, sagte der Generaldirektor des „Garoda Resort“, Guido Bertoni, der Nachrichtenagentur Ansa. Ihr Zustand soll nicht besorgniserregend sein.„Vom Hotel aus haben wir das Kentern des Bootes gesehen.Wir haben gesehen, wie es von einer Flutwelle weggeschwemmt wurde; so etwas ist in Watamu noch nie passiert“, fügte er hinzu.