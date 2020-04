Tracking-App „Immuni“ auch für Südtiroler

Zu Beginn stellte Landeshauptmann Arno Kompatscher die aktuellen Zahlen vor. Auch am Dienstag könne man demnach mehr Geheilte, als Neuinfektionen vermelden, erklärte Kompatscher. Der Trend der vergangenen Tage setzte sich somit wie erwartet fort.Auch die Situation auf den Intensivstationen entspanne sich. Die Zahl der infizierten Mitarbeiter des Sanitätsbetriebes gebe ebenfalls Grund zur Hoffnung. „Auch hier gibt es kaum mehr Neuinfektionen“, so Kompatscher. Immer mehr positiv getestete Mitarbeiter können hingegen als geheilt betrachtet werden.Nun gelte es, die üblichen Dienste in den Krankenhäusern wieder hochzufahren. Künftig solle es ein Coronavirus-Zentrum geben und zwar im Krankenhaus in Bozen in einem separaten Gebäude. Auch die staatlichen Leitlinien sehen derartige Kompetenzzentren vor.Zudem informierte Kompatscher über Beschlüsse, welche die Landesregierung am Dienstag gefasst hat. Unter anderem was die Abkommen mit den Banken, hinsichtlich vergünstigter Kredite über 35.000 Euro für Unternehmen, betrifft. Ab nächster Woche werden auch diese Kredite in Anspruch genommen werden können. Über die genauen Konditionen wolle das Land in den nächsten Tagen informieren. Schnell und unbürokratisch laute dabei das Motto.Auch stellte der Landeshauptmann die App „Immuni“ (STOL hat über die App berichtet) . Auch Südtirol arbeite an der App mit. Wie Kompatscher betonte baue diese App vollständig auf Freiwilligkeit auf und sei anonymisiert. „Hier wird niemand gezwungen mitzumachen“, stellte der Landeshauptmann klar. Kompatscher habe bei der italienischen Regierung zudem eingefordert, dass es auch eine deutsche Version geben wird.Was die schrittweise Wiederöffnung weiterer Betriebe betrifft gebe es noch keine konkreten Termine. Eine Arbeitsgruppe des italienischen Staates, die sich mit dem Neustart der Wirtschaft beschäftigt, treffe sich am Mittwoch zu einer weiteren Beratung. Dabei solle es unter anderem auch um Dienstleistungen wie jene der Friseure gehen. Kompatscher erhoffe sich, dass es danach mehr Infos zu einem möglichen Zeitplan im Hinblick auf die Wiederaufnahme dieser Tätigkeiten gibt.

