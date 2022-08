Tragisches Unglück: Eine Schwester versuchte noch, die andere zu retten

Sie waren der ganze Stolz ihres Vaters, schreibt die italienische Tageszeitung „Corriere della Sera“ am Montag in ihrer Online-Ausgabe. Am Samstagabend hatte der Vater seine 2 Töchter, Alessia und Giulia, noch am Telefon gehört, um zu fragen, ob alles in Ordnung sei.Die beiden Schwestern aus der Provinz Bologna, 15 und 16 Jahre alt, waren in Riccione im Urlaub – wie öfters in den vergangenen Jahren.„Eine Schwester als beste Freundin“, schrieb Giulia, die ältere der beiden Schwestern, gerne auf Instagram. Wie viele Teenager hatte Giulia ein Profil auf Instagram und TikTok. Ihre Schwester Alessia sei hingegen introvertiert gewesen.Wie öfters in den vergangenen Jahren, verbrachten die beiden Mädchen ihren Urlaub in Riccione. Das Unglück ereignete sich am Sonntagmorgen: Laut „Corriere della Sera“ kamen Alessia und Giulia gerade aus einer Disco. Es war um 6.40 Uhr, als der Frecciarossa-Zug sie im Bahnhof von Riccione erfasste, als sie die Gleise überquerten. „Ich habe die beiden jungen Frauen gesehen, wie sie zum Zuggleis 2 gingen, um den Zug nach Ancona zu nehmen. Ich habe begonnen zu schreien. Andere Personen, die auf einen Zug warteten, haben ebenfalls geschrien. Ich habe das Pfeifen des Hochgeschwindigkeitszugs zwischen den Schreien gehört. Dann habe ich einen großen Schlag gehört und nichts mehr verstanden“, berichtet ein Augenzeuge in einem Video des „Corriere di Romagna“.Laut ersten Ermittlungen habe eine der beiden Schwestern auf dem Zuggleis gestanden, woraufhin die andere sie noch versucht haben soll, zu retten. Dabei wurden beide vom Zug erfasst und getötet.Ein Paar Stiefel, ein Handy, ein grüner Staubwedel und die 2 Leichen: Das war der Schauplatz einer großen Tragödie, die eine ganze Gemeinde unter Schock setzt.