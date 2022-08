15-Jährige und 17-Jährige in Riccione von Zug erfasst: „Ich habe geschrien“

2 Schwestern im Alter von 15 und 17 Jahren wurden am Sonntagmorgen am Bahnhof von Riccione von einem Zug erfasst, als sie versucht hatten, die Zuggleise zu überqueren. Beide waren auf der Stelle tot. „Ich habe sie gesehen und geschrien“, erzählt ein Augenzeuge in einem Video.