2 Südtiroler sterben bei Helikopterabsturz in Kanada – 3 Schwerverletzte

„Unsere Gäste sind Teil unserer Familie“

Der Absturz ereignete sich nördlich des Ortes Terrace, knapp 700 Kilometer nordwestlich von Vancouver. - Foto: © Terrace

Passiert ist das Unglück gegen 16 Uhr Ortszeit in den Bergen nördlich von Terrace, einer Stadt im Westen Kanadas. Der Hubschrauber gehörte dem Unternehmen „Northern Escape Heli-Skiing“ an. Die Südtiroler Passagiere waren zum Heli-Skiing mit dem Hubschrauber in den kanadischen Bergen unterwegs.Wie es zu dem Absturz kam, ist derzeit noch unklar. Für 2 Südtiroler Skifahrer kam jede Hilfe zu spät, 3 weitere Männer aus Südtirol wurden schwer verletzt. Schwer verletzt wurde auch der Ski-Guide. Der Pilot der Hubschraubers kam ebenfalls ums Leben.Beim Heliskiing werden Wintersportler mit dem Hubschrauber auf einen Gipfel geflogen. Von dort beginnt dann die Abfahrt durch tiefen Pulverschnee. „Es ist unmöglich, die tiefe Trauer in Worte zu fassen“, wurde der Geschäftsführer des Unternehmens zitiert. „Die Gäste, die mit uns Ski fahren, und die Mitarbeiter, die jede Saison mit uns arbeiten, sind Teil unserer Familie.“Nach dem Absturz rückten kanadischen Medienberichten zufolge 3 Notarzthubschrauber und 5 Rettungswagen aus. Die Schwerverletzten wurden im kritischen Zustand in das „Mills-Memorial“-Krankenhaus gebracht.Bei dem verunglückten Hubschrauber handelt es sich ersten Informationen zufolge um eine Augusta A119 Koala. Ingesamt kann die Maschine 8 Personen transportieren.Über eine mögliche Unfallursache ist noch nichts bekannt. Die Behörden ermitteln auf Hochtouren.