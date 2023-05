Tragödie in den Marken: 20-Jährige aus Cles von Güterzug erfasst – tot

Die Tragödie ereignete sich am vergangenen Mittwoch gegen 5 Uhr morgens unweit des Bahnhofs von Civitanova: Wie italienische Medien berichten, kletterte Salima El Montassir in Begleitung eines ebenfalls 20-jährigen Mannes über einen Zaun und überquerte die Gleise.Dabei verlor die junge Frau nach den Rekonstruktionen der Polizei einen persönlichen Gegenstand – vielleicht ihr Mobiltelefon – und kehrte noch einmal um, um diesen zu suchen. Während sie sich auf den Gleisen befand, erfasste sie der Güterzug, der von Bari in Richtung Mailand unterwegs war. Die 20-jährige war auf der Stelle tot.Wie „l'Adige“ auf seiner Internetseite berichtet, war Salima El Montassir italienische Staatsbürgerin mit marokkanischen Wurzeln und lebte seit einiger Zeit aus Arbeitsgründen in Civitanova. Ihr Wohnsitz befand sich in der Trentiner Gemeinde Cles.Ihr Begleiter, der den schrecklichen Unfall mit ansehen musste, stand unter Schock. Er wurde von der Polizei verhört, um jeden Zweifel über ein Fremdverschulden oder eine Verzweiflungstat auszuschließen. Gegen ihn wurde keine Anklage erhoben.